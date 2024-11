In vista dello sbarco in Borsa, Hotelbeds aumenterà il capitale per ridurre il debito.

Il motivo, come spiega preferente.com, è che il debito della società supera l’ebitda di cinque volte, mentre per la Borsa il rapporto è compreso in genere tra le due e tre volte.

Per questo motivo ha deciso di ricorrere preventivamente a un’offerta pubblica di sottoscrizione (Ops) prima lanciando la sua offerta pubblica di vendita (Ipo).