Human Company ha raggiunto un accordo con Hines, società globale d’investimento, sviluppo e gestione immobiliare, e Clessidra, operatore nel mercato italiano del private equity, che prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di questi ultimi in una società di nuova costituzione.

L’ingresso nel capitale, come spiega Il Sole 24 Ore, avverrà attraverso un’operazione del valore complessivo di 120 milioni di euro sottoscritta da Hines, affiancato da un primario investitore internazionale, e Clessidra, che entrano entrambe, per la prima volta, nel segmento del turismo open air. L’obiettivo della partnership è sviluppare il piano di crescita di Human Company, che allo stato attuale ha un portafoglio di 12 strutture ricettive, circa 150 milioni di fatturato e un ebitda di 40 milioni previsti per il 2024 per il solo perimetro open air.