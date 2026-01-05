Dal narrative travel al wellness reset, il turismo internazionale si prepara a cambiare pelle nel 2026. A delineare i nuovi scenari è la ricerca di The Data Appeal Company, che individua 7 trend chiave: whycation, viaggi guidati dalle storie, benessere rigenerativo, turismo delle radici, eventi, esperienze e destinazioni intelligenti e sostenibili.

Dopo un 2025 segnato dall’overtourism e dall’accelerazione tecnologica, il settore entra in una fase di convergenza tra IA, dati e nuove motivazioni di viaggio. Il travel non evolve per mode isolate ma per l’interazione tra tecnologia, comportamenti e mercato. Comprendere questi pattern consente agli operatori di anticipare il cambiamento secondo la ricerca.

Nel 2026 la personalizzazione diventa strategica: si viaggia per uno scopo, per sentirsi meglio, non per collezionare mete. Crescono set-jetting e viaggi narrativi, mentre il wellness reset spinge verso natura e rigenerazione. Forte anche il turismo delle radici, controstagionale e ad alto sentiment, e quello degli event.

Paola Trotta