Alla convention Stylosophy di Bluvacanze, tre direttori della stampa di settore hanno esposto le proprie visioni sul valore umano potenziato dall’intelligenza artificiale. Remo Vangelista, direttore TTG Italia, è stupito dai toni con cui i media raccontano come l’intelligenza artificiale coinvolga l’intera filiera, dato che “il valore umano di chi vende rimane centrale”. L’impatto del cambiamento si riversa in modo diverso sui suoi attori: “Le agenzie avranno bisogno di supporto per affrontare un cambiamento continuo, mentre i tour operator sono già al lavoro sull’integrazione delle nuove tecnologie”.

“Il valore continuerà a condizionare trasversalmente la filiera”, afferma Roberta Rianna, direttrice di L’Agenzia di Viaggi Magazine. Rimane sul mercato chi interpreta i cambiamenti globali “facendo sentire il cliente a casa”, come negli Stati Uniti, dove dopo la pandemia il numero delle agenzie è cresciuto mediamente del 9%, includendo anche i travel advisor, figure ancora poco riconosciuta in Italia.

Per Domenico Palladino, editore e direttore QualityTravel, la tecnologia permette un salto di qualità inimmaginabile e sta cambiando la percezione del valore da parte del consumatore: “L’AI è già in grado di fornire molte risposte al cliente, la differenza competitiva si costruirà sulla specializzazione e sulla capacità di offrire competenze distintive sul prodotto”.

Guardando avanti, Rianna auspica un modello confortevole e rasserenante per il viaggiatore, Vangelista prevede “tre anni di attenzione, evoluzione e, per alcuni segmenti, persino di rivoluzione”. Il cambiamento del mercato, infatti, sarà influenzato dagli assetti societari interessati dalle trattative con fondi e gruppi esteri, mentre l’aviazione, sotto pressione sui costi e con criticità sul trasporto domestico, continuerà a condizionare le agenzie.

Matilde Depoli