Il settore Mice inizia un percorso di grande crescita ed espansione che lo porterà a raddoppiare il proprio valore nei prossimi 7 anni. Nel 2024 il Mice ha registrato un fatturato globale di 970 mila miliardi di dollari, che dovrebbe diventare di quasi 2 milioni di miliardi entro il 2032.

Un settore in grande evoluzione, che ha saputo far tesoro di quanto appreso durante la pandemia. Gli eventi ibridi, ovvero sia in presenza che online, sono diventati non solo la norma, ma un modo per allargare il proprio mercato, si legge su traveldailynews. Questo ha permesso di dare sempre maggiore attenzione ai partecipanti, offrendo loro una personalizzazione dell’intero evento, che passa anche per la scelta degli oratori, dei focus, nonché dei ristoranti ed attività di benessere collaterali.

Per essere sempre più puntuali, gli organizzatori di eventi e convegni fanno sempre più ricorso alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. L’IA, quindi, diventa uno strumento per soddisfare meglio i clienti, rendendo gli eventi sempre più inclusivi. Ma IA e realtà aumentata vengono sempre più utilizzate anche per esperienze immersive.

Gli eventi sono inoltre sempre più sostenibili, attenti agli sprechi, ad emissioni zero. Il nodo più difficile dei prossimi 7 anni, per il 90% degli organizzatori intervistati, però sarà il recruitment, ovvero la selezione di personale all’altezza delle aspettative.