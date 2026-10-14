I4T, AI e nuove coperture per rafforzare le agenzie

I4T porta a TTG Travel Experience AI4T, l’assistente di intelligenza artificiale che affianca le agenzie nella ricerca e selezione delle polizze.
Il sistema fornisce in tempo reale informazioni su garanzie, massimali, esclusioni e condizioni, accelerando le risposte ai clienti. I 14 Area Manager sul territorio si possono così concentrare sui casi più complessi.
Debutta anche Rischio Zero, copertura per le agenzie che organizzano viaggi: tutela dai maggiori costi di riprotezione, prima della partenza e durante il soggiorno, causati da eventi di forza maggiore, climatici o geopolitici.