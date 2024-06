I4T, i nuovi prodotti per le agenzie di viaggi

“Abbiamo raccolto i desiderata delle agenzie e li abbiamo messi in pratica”. Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, introduce con queste parole le novità di prodotto dell’operatore: le polizze Revo Medico Bagaglio e Revo Medico Bagaglio Annullamento, disponibili sul portale agenti.

Queste nuove polizze sono valide fino a 89 anni di età, intervengono anche in caso di operazioni ‘welfare’, coprono spese ospedaliere e chirurgiche da epidemie e pandemie, eventi catastrofali e riacutizzazione di malattie preesistenti o croniche e possono essere stipulate anche per viaggi con partenza dall’estero, purché l’assicurato sia residente o domiciliato in Italia.

Tra le garanzie la copertura parametrica per ritardo voli con indennizzo automatico, l’annullamento all-risks e l’interruzione viaggio. L’assicurato, inoltre, insieme alla polizza riceve 2 app: la prima è utile durante il viaggio per assistenza, consultazione dei documenti di polizza e aggiornamenti in tempo reale su trasporti e destinazione, mentre la seconda permette di accedere a servizi di assistenza medica ed è valida per 365 giorni dalla data di partenza.

I4T sta lavorando anche alla messa a punto di un nuovo prodotto dedicato ai voli, che sarà lanciato a breve.

Continua, intanto, il lavoro di rafforzamento delle relazioni con il trade. Da febbraio a maggio scorso l’operatore ha partecipato a tutte le convention dei principali network, puntando al contempo sullo sviluppo di relazioni commerciali esclusive con le agenzie indipendenti: un risultato reso possibile dalla rete di area manager che coprono il territorio nazionale, coordinati dal direttore di rete Ilaria Bortolato. “Crescono sia le nuove agenzie contrattualizzate - precisa Giussani -, sia i volumi pro-capite prodotti dalle agenzie già nostre partner”.