I4T si conferma leader in soluzioni assicurative, supporto e tecnologia per il trade. “L’andamento delle vendite di I4T nel primo trimestre del 2025 è positivo. Abbiamo registrato un incremento del 20% nei primi dieci giorni di marzo rispetto al miglior mese del 2024”, afferma Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T.

L’andamento del mercato sta seguendo dinamiche diverse rispetto all’anno scorso, con un impatto significativo dei lunghi ponti festivi e un cambiamento nelle tempistiche di prenotazione. “Tuttavia, la crescita continua e le prospettive per il 2025 restano promettenti”.

Sul fronte dell’offerta, “I4T sta lavorando a un restyling di alcuni prodotti e all’introduzione di una nuova polizza di tutela legale per i passeggeri, con un sistema che verifica in tempo reale il diritto al rimborso in caso di ritardi o cancellazioni dei voli. Questa innovazione offrirà maggiore sicurezza ai viaggiatori e un supporto concreto agli agenti di viaggi”.

L’AI è un altro ambito strategico per I4T. “Crediamo molto nell’AI, ma sappiamo che necessita di un training approfondito per essere realmente efficace. Per questo, l’azienda sta lavorando a un sistema che, pur basandosi su modelli avanzati, rimanga uno strumento di supporto per gli agenti di viaggi. Il ruolo umano resta imprescindibile: una domanda posta in modo corretto è essenziale per ottenere una risposta utile”.