I4T potenzia la rete con nuovi area manager su Sicilia e Veneto

Due nuovi area manager per I4T. Il network commerciale del broker assicurativo si amplia, con Emilio Ganci per la Sicilia Occidentale e Jacopo Rumor per il Basso Veneto (Padova, Vicenza e Rovigo).

Con questi nuovi inserimenti, il team di area manager sul territorio raggiunge quota 15 professionisti, affiancati da una risorsa interna dedicata al back-office e coordinati dalla direttrice di rete, Ilaria Bortolato. L’arrivo di Ganci e Rumor si inserisce in una strategia di consolidamento che punta a presidiare il territorio in modo ancora più efficace, valorizzando le competenze delle risorse umane, elemento chiave per garantire un servizio di eccellenza. Accomunati da una spiccata attitudine al dialogo e al problem solving, entrambi i nuovi area manager portano con sé soft-skills fondamentali per supportare gli agenti di viaggi.

“Nel nostro settore, la consulenza resta un valore imprescindibile. IVASS ha recentemente evidenziato che la maggior parte delle contestazioni in ambito assicurativo riguarda la fase precontrattuale: è quindi essenziale fornire agli agenti di viaggi informazioni chiare, complete e affidabili, affinché possano a loro volta assistere al meglio i propri clienti - Giovanni Giussani, direttore commerciale di I4T -. Per questo, continuiamo a investire sulle nostre risorse umane, sul loro know-how e sulla loro capacità di offrire un supporto personalizzato e concreto, anche in sinergia con i nuovi strumenti offerti dall’intelligenza artificiale”.