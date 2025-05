Una polizza pensata per assistere chi vola in tutte le controversie contrattuali con i vettori. I4T lancia Tutela Legale Arag per rispondere ai disservizi aerei, uno dei principali grattacapi a cui devono far fronte gli operatori del turismo organizzato.

Sviluppata in collaborazione con Arag, gruppo assicurativo specializzato nella tutela legale, la polizza garantisce il pagamento delle spese legali e processuali, inclusi, tra gli altri, i costi relativi a mediazione e negoziazione assistita, perizie, difesa legale ed eventuali azioni per recuperare le penali legate a servizi turistici non fruiti.

Insieme alla nuova tutela, Flight Claim, sistema accessibile da mobile, informa i passeggeri circa i propri diritti in caso di disservizi, compresa la possibilità di ricevere risarcimenti fino a 600 euro.

Tutela Legale Arag è già disponibile sulla piattaforma per agenti di viaggi e non prevede alcuna trattenuta sugli eventuali risarcimenti: la gestione legale completa è totalmente a carico della compagnia e il rimborso arriva direttamente all’assicurato, con massimale di 25.000 euro per disservizi aerei e 5.000 euro per problematiche legate ai bagagli.

“Tutela Legale ARAG amplia la gamma dei servizi che offriamo alle agenzie alle porte della stagione più intensa per il turismo e alza l’asticella del valore percepito dai clienti - spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa di I4T -: una risposta perfetta alle esigenze del mercato e un’ulteriore dimostrazione della nostra capacità di innovare e anticipare i tempi e le richieste dei nostri partner”.

La polizza si integra con I4Flight e le altre polizze ancillari sui trasporti, come la Parametrica Ritardo Volo, che garantisce un indennizzo automatico di 150 euro ad assicurato in caso di ritardo all’atterraggio superiore alle tre ore.

“Le nostre polizze ancillari sui trasporti integrano ormai il 20% delle polizze emesse: permettono di trasformare un’esperienza potenzialmente negativa in un’occasione di soddisfazione e fidelizzazione, offrendo un motivo in più per acquistare in agenzia e garantendo un’esperienza di viaggio sempre più sicura e gratificante”, conclude Garrone.