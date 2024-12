Iberia ha annunciato una serie di cambiamenti nella politica di vendita, che saranno attuati a partire da aprile del prossimo anno.

Come riporta preferente.com, le tariffe base saranno distribuite esclusivamente attraverso il canale Ndc in tutta Europa, ad eccezione del Regno Unito, e in sei paesi in America (Stati Uniti, Brasile, Colombia, Uruguay, El Salvador e Guatemala). La compagnia dunque ha dato circa 4 mesi alle agenzie di viaggi per adattarsi alle nuove regole.

Tariffe differenziate

Ma questa non è l’unica novità: sempre dal prossimo aprile la compagnia metterà in atto una differenziazione delle tariffe dei tour operator sui diversi canali distributivi.

Iberia ha spiegato che le novità sono volte a “fare un nuovo passo nel nostro percorso di trasformazione per progettare e vendere contenuti differenziati in modo da avvantaggiare i clienti e garantire l’accesso alla suite completa di prodotti e servizi Iberia”. Inoltre ha incoraggiato le agenzie a “connettersi alla nostra Api Ndc, direttamente o tramite i fornitori di tecnologia Ndc”.