“Lanciamo una piattaforma turistica globale che non ha nulla di ordinario - ha annunciato Ahmed Al-Khatib, ministro del Turismo del Regno dell’Arabia Saudita e chairman della nuova piattaforma Tourise - perché puntiamo a mettere in dialogo il settore pubblico e privato come mai avvenuto prima, con una visione di sviluppo proiettata almeno ai prossimi 50 anni. Vogliamo ridisegnare il futuro del turismo e riscriverne le regole, ponendo al centro di Tourise l’innovazione, la creatività e l’eccellenza”.

Il primo Tourise Summit, in programma a Riyadh dall’11 al 13 novembre non rappresenterà una nuova alba per il solo turismo dell’Arabia Saudita, ma per l’intero mercato internazionale dei viaggi. Le ambizioni della nuova piattaforma emergono già dalla composizione degli aderenti, nel quale sono confluiti ‘giganti’ del turismo internazionale del calibro di Amadeus o di Wttc.

Julia Simpson, ceo del Wttc intervenuta alla presentazione di Riyadh, ha commentato:. “Il mondo del turismo si trova davanti a una sfida epocale perché viviamo oggi in una società iperconnessa tecnologicamente, ma sempre più disconnessa dal punto di vista personale. Tourise può realmente trasformare questa criticità in una nuova opportunità”.

“Siamo pronti a introdurre sulla scena internazionale qualcosa che il turismo attende da lungo tempo - ha sottolineato Jean-Philippe Cossé, ceo di Tourise - e cioè una singola e unica piattaforma focalizzata sul futuro non solo per ispirare idee, ma per innescare azioni trasformative. La tecnologia avanza più velocemente delle policy; sino ad ora è mancato un sistema collettivo in grado di offrire una proiezione a queste trasformazioni. Per riplasmare gli orientamenti catalizzeremo dunque grandi investimenti, smart solutions e intelligenza artificiale, in modo da governare quell’1,4 miliardi di viaggiatori (+11% sul 2023) che quest’anno potrebbero già incrementare di un valore fra il 3 al 5%”.

Alla prima edizione del Tourise Summit sono attesi oltre 100 ministri del Turismo da tutto il mondo.