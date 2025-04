Avoris potenzierà il modello di adv premium, un piano accantonato dopo l’uscita di scena di Gabriel Subías. Secondo Preferente, il gruppo di proprietà di Barceló intende accelerare l’apertura di questo tipo di agenzie sotto il marchio B travel & Catai.

I dirigenti di Ávoris hanno spiegato a Preferente che starebbero attualmente cercando sedi in diverse città in cui non sono ancora presenti o dove vogliono rafforzare la propria presenza. L’intenzione è di estendere questo modello alle principali destinazioni turistiche del Paese, anche se non è ancora stato stabilito un numero specifico di negozi da aprire.

Attualmente, dopo la recente apertura di B travel & Catai a Granada, Ávoris possiede già 17 agenzie di questo modello. Sono distribuiti tra Bilbao, Granada, Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia, Valladolid, San Sebastian, Siviglia e Saragozza.

Sotto la direzione di Gabriel Subías, Ávoris è stato un pioniere nell’apertura di adv premium. Nel 2018 ha avviato il progetto, ponendosi l’obiettivo di raggiungere tra 20 e 25 sedi entro tre anni. Tuttavia, con la sua uscita e il successivo scoppio del Covid, il piano è stato accantonato. Subías ha infatti ripreso il progetto iniziato presso W2M. Il gruppo di proprietà di Iberostar possiede attualmente 19 agenzie premium Grand Azulmarino a Valladolid, Malaga, Madrid, Palma di Maiorca, Bilbao, Barcellona, Saragozza, Pozuelo de Alarcón, Murcia, Granada, Oviedo, San Sebastian, Siviglia, Valencia, Alicante e La Coruña. Si prevede che questo numero aumenterà nel corso dell’attuale anno fiscale.