Il gruppo Gattinoni entra in H&A e spinge sugli eventi

Gattinoni cresce nel mondo degli eventi. Il gruppo ha infatti annunciato l’acquisizione del 51% della società H&A, agenzia italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi esperienziali e viaggi incentive.

Fondata e guidata da Giancarlo Giumelli, H&A ha chiuso il 2024 con un fatturato pari a 21 milioni di euro. Il primo semestre 2025 ha già registrato una performance in crescita con ricavi per 14 milioni di euro, e una previsione di chiusura tra i 26 e i 29 milioni.

L’acquisizione si inserisce nel piano di sviluppo della Divisione Gattinoni Events, che nel 2024 ha generato un fatturato di 64 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2023, e prevede una chiusura 2025 di 70 milioni. La Divisione – operativa nelle aree Live Communication, Healthcare e Logistics – si è affermata nel mercato per la qualità progettuale, la personalizzazione dei servizi e l’ottimizzazione dei processi produttivi, puntando su margini sostenibili e valore per i clienti. Il reparto creativo e produzione, grazie al rafforzamento del team, negli ultimi 3 anni ha duplicato il fatturato gestendo grandi eventi b2b e b2c e vincendo diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.

“H&A è una delle realtà più interessanti e innovative del panorama eventi – dice Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni -. Condividiamo la stessa attenzione alla qualità, alla centralità delle persone e alla capacità di interpretare i bisogni dei clienti. Lavoreremo insieme per sviluppare nuove progettualità e affrontare con forza le sfide di un mercato in continua evoluzione, che richiede integrazione tra strategia, creatività e performance.”

Le due realtà continueranno a operare con brand, strutture e team distinti, preservando identità, autonomia e visione progettuale, in un’ottica di collaborazione virtuosa fondata su valori condivisi e visione industriale comune. L’operazione tra le due aziende porterà a un fatturato totale che sfiorerà i 100 milioni di euro.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità di crescita per entrambi – aggiunge Giancarlo Giumelli, fondatore e ceo di H&A -. Mantenendo la nostra indipendenza, potremo beneficiare di nuove sinergie, consolidare il posizionamento e affrontare nuove sfide, anche a livello internazionale. Con Gattinoni condividiamo la visione e l’ambizione di innovare costantemente nel mondo degli eventi e degli incentive.”

Con l’ingresso di H&A, il Gruppo Gattinoni punta a integrare competenze complementari e a sviluppare sinergie strategiche per presidiare nuovi segmenti, ampliare il portafoglio clienti e rafforzare il posizionamento anche su scala internazionale.