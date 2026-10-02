Il Jet fuel continua a salire: a settembre oltre i 1.400 dollari

Il costo del jet fuel continua a salire. Secondo l’ultimo bollettino Iata diffuso da Fto, nel mese di settembre il prezzo medio del carburante per tonnellata ha raggiunto quota 1.446,71 dollari.

Rispetto al mese di agosto il dato registra un incremento di 209,74 dollari pari al +19,96%; mentre il confronto con settembre 2025 evidenzia un aumento del costo del jet fuel di 731,65 dollari, pari al +102,32%.

Settembre conferma, dunque, l’inversione avviata a luglio e consolidata in agosto. Questo è il terzo mese consecutivo di rialzo del costo del carburante aereo, sebbene nell’ultima settimana di settembre ci sia stata una leggera flessione.

Quanto al cambio medio del dollaro, questo a settembre viene dichiarato dalla Bce pari a 1,15132 dollari per un euro, quindi con un deprezzamento dell’euro del -0,69% rispetto al mese precedente.