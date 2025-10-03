Il jet fuel torna sopra la soglia dei 700 dollari

Nuovo rialzo per il costo del jet fuel, che a settembre torna a superare la soglia dei 700 dollari per tonnellata metrica.
Secondo i dati diffusi da Fto, lo scorso mese si è chiuso con una media pari a 715,06 dollari, con un incremento rispetto al mese precedente di 16,96 dollari, pari a un +2,43%. Ad agosto il prezzo si era tenuto leggermente al di sotto dei 700 dollari, arrivando a 698,10.
Il trend segna comunqe un rialzo marcato: nell’ultima settimana del mese il costo ha toccato quota 731,54 dollari.
Per quanto riguarda l’altro elemento che può comportare un aumento dei prezzi, ovvero l cambio euro dollaro, a settembre viene dichiarato dalla BCE a 1,17322 dollari per un euro, dunque con un apprezzamento dell’euro pari a -0,87% rispetto al mese scorso.