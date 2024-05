Il lusso secondo Elite Villas: “Un’esperienza unica nel suo genere”

È arrivato a un totale di 60 unità di pregio in tutta Italia il portafoglio di Elite Villas, la società di property management guidata dalla giovane imprenditrice Giada Filippetti Della Rocca.

Una società che ha fatto dell’eccellenza delle location e dei servizi la sua cifra stilistica, come spiega lei stessa: “La privacy e l’esclusività nel turismo non si limitano alla posizione geografica, ma abbracciano l’intera esperienza - sottolinea -. Si tratta di essere accolti con premura e attenzione, sapendo di poter condividere momenti preziosi con i propri compagni di viaggio senza timore di intrusioni esterne. È la possibilità di vivere esperienze autentiche, significative e uniche nel loro genere”.

Il concierge service

A disposizione dei clienti c’è, ad esempio, un servizio di concierge service che fornisce supporto h24 per pianificare e prenotare attività e tutti i servizi complementari alla vacanza, tra cui noleggio di yacht e imbarcazioni, chef a domicilio per cene speciali e cooking class, massaggi e tanto altro.

Affidare le loro ville alla gestione di un property manager, aggiunge l’imprenditrice, consente ai proprietari di renderle profittevoli a beneficio del mercato turistico, potendo accedere a un circuito internazionale costruito nel corso degli anni, che arriva a una porzione di turisti che diversamente risulterebbe irraggiungibile.

Un approccio sostenibile

“L’utilizzo per fini turistici di immobili esistenti, poco utilizzati dai proprietari durante l’anno, è un approccio sostenibile che contribuisce alla conservazione delle risorse e alla preservazione delle ville storiche o di pregio, consentendo di proteggere il patrimonio storico e culturale per le generazioni future - spiega Giada Filippetti della Rocca -. Questo approccio rispetta l’identità e la storia di una determinata area, contribuendo anche alla sua stessa autenticità e alla valorizzazione del suo contesto storico. Inoltre, mettere queste ville a reddito in modo controllato può garantire una gestione sostenibile nel lungo termine, assicurando che vengano mantenute e conservate nel rispetto delle loro caratteristiche originali”.

Tra i suggerimenti per l’estate Villa Campanella a Ravello, per famiglie e piccoli gruppi di amici, Villa Blue Sea ad Amalfi, con l’ampio terrazzo fronte mare, e poi ancora Villa Sabrina e Villa PietraSerena a Capri. Quest’ultima è su due livelli e dispone di una piscina a sfioro con vista sul Golfo di Napoli, oltre a un’ampia zona barbecue con cucina, zona living e piscina con idromassaggio.