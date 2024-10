Un viaggio virtuale nei mondi di Disneyland Paris e di Disney Cruise Line. Questo quello che sarà possibile provare con la realtà virtuale nello stand interattivo di Disney Destinations a TTG Travel Experience.

La squadra italiana delle Disney Experiences sarà infatti alla tre giorni di Rimini (Pad. A3 Stand n° 535) per illustrare le ultime novità attraverso un Virtual Magic Tour.

Partend da Disney Cruise Line sarà possibile visualizzare in anteprima la nuova offerta relativa all’intrattenimento e ai servizi di bordo. Gli agenti di viaggi potranno inoltre rivolgendosi alla forza vendite per scoprire come diventare Travel Partner e iniziare a vendere le crociere nella propria agenzia. Non mancheranno anteprime su Disney Destiny, Disney Fantasy e sugli itinerari dell’estate 2025.

Infine gli agenti potranno vedere in anteprima le novità di prodotto e di intrattenimento di Disneyland Paris.