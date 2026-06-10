Google il suo passo l’ha fatto: ora tocca alle autorità recepire la novità. Il colosso di Mountain View ha annunciato l’arrivo del passaporto digitale su Google Wallet: una ‘dematerializzazione’ vera e propria del documento per viaggiare che sarà disponibile in alcuni Paesi dell’Unione europea entro la fine dell’estate. E l’Italia sarà in questo elenco.

La procedura di inserimento del documento, come spiega corriere.it è in definitiva abbastanza semplice: sarà sufficiente fotografare la pagina principale del passaporto, leggere il chip Nfc e scattarsi in video-selfie per il riconoscimento. Il documento viene poi registrato localmente sul dispositivo, senza essere caricato in cloud, per una maggiore sicurezza. In altri termini, i server di Google non avranno accesso ai documenti, che saranno conservati nella memoria degli smartphone.

La verifica selettiva

Ma l’aspetto più interessante del nuovo sistema è la verifica selettiva, che consente di far accedere anche a un solo dato, ad esempio quello dell’anno di nascita per verificare la maggiore età, senza dover comunicare necessariamente nome e cognome.

Al momento comunque l’ID Pass (questo il nome del documento digitale su Google) non sostituisce il cartaceo, che resta indispensabile.

Si tratta inoltre di qualcosa di diverso dall’It-Wallet che arriverà in Italia sull’app Io.