Il ritorno del Bonus Vacanze: come richiederlo

C’è tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda per ottenere per il Bonus Vacanze, che vale fino a 500 euro ma può essere richiesto solo da nuclei famigliari con reddito Isee sotto i 40mila euro e può essere speso per un soggiorno solo in Italia, da qui alla fine del 2024.

La prenotazione, spiega lastampa.it, non può avvenire su portali online, ma solo in agenzia di viaggi o direttamente nelle strutture. Il bonus vale un massimo di 500 euro per le famiglie con almeno tre persone; 300 euro per i nuclei con due persone; 150 euro per i single.

L’80% si trasforma subito in uno sconto al momento del pagamento dalla struttura ricettiva, mentre il restante 20% andrà inserito nella dichiarazione dei reddito e dunque sarà incassato sotto forma di detrazione di imposta nel 2025.

Per richiedere il bonus occorre scaricare l’app dei servizi pubblici Io dalle piattaforme Apple o Android. Poi si deve accedere con l’Id digitale Spid o con una carta di identità elettronica. Nella sezione pagamenti dell’app si deve selezionare il bonus vacanze e inserire le informazioni richieste, tra cui il valore dell’Isee. L’app genera il codice associato al bonus vacanze richiesto, a cui viene associato anche un Qr code: entrambi possono essere mostrati all’albergatore al momento del pagamento.

Lo stanziamento complessivo del Governo per questa iniziativa è di 2,4 miliardi di euro.