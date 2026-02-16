Crescono i ricavi del turismo, e cresce anche l’ottimismo per il 2026. È quanto emerge da un’indagine condotta su oltre mille imprese di alloggio e ristorazione in Sardegna, Riviera Romagnola e Lombardia, per la seconda edizione dell’Osservatorio Turismo di Bper Banca.

Secondo la ricerca, la crescita del 2025 è stata trainata da un incremento dei clienti (+9%), delle presenze (+7%) e della spesa media per ospite (+6%). Sulla scia di questi buoni risultati, le previsioni per il 2026 sono ottimistiche: 7 imprese su 10 si aspettano che l’aumento degli arrivi continui, con Milano in prima fila grazie alle Olimpiadi invernali.

I nodi da sciogliere

Le criticità per il 2026, invece, sono legate all’aumento dei costi di esercizio per il 58% delle imprese, mentre il 32% fatica a reperire personale. Per ovviare a questo problema, il 60% metterà in atto strategie come flessibilità oraria (31%) e aumenti salariali (29%), mentre un terzo investirà in formazione.

Nel 2026 continueranno ad essere sostenuti anche gli investimenti: il 28% delle aziende punterà sulla digitalizzazione, il 23% prevede interventi di efficientamento energetico, mentre sul fronte della sicurezza, il 61% delle aziende si è già dotata di coperture contro danni catastrofali ed eventi atmosferici estremi.