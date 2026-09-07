Imprese sempre più anziane, il 10% è guidato da over 70

Sempre più anziani al comando e meno giovani che investono. È crisi di ricambio generazionale nel mondo delle imprese, e Cna lancia l’allarme anche per il mondo del turismo.

Secondo l'indagine condotta dalla Confederazione degli artigiani, infatti, in Italia quasi 315mila titolari di imprese individuali hanno almeno 70 anni e rappresentano il 10,7% del totale. Dieci anni fa erano 290.328 e rappresentavano l'8,9%. A pesare non è tanto il numero degli imprenditori anziani, aumentati di quasi 25mila unità, bensì il fatto che nello stesso arco di tempo le imprese individuali under 35 hanno perso 153mila unità (-24%).

Va leggermente meglio nel comparto turistico, individuato come servizi, alloggio e ristorazione, dove Cna ha individuato 12.600 aziende di ultrasettantenni, il 6,6% del totale, mentre tra il 2014 e il 2024 le imprese guidate da giovani sono diminuite di oltre 11mila unità, pari al 18,3%.