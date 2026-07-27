I dati sono quelli del’indagine Facile.it/EMG Different: il 16,8% dei viaggiatori italiani, oltre 4 milioni di persone, ha visto il proprio bagaglio smarrito in modo definitivo dalla compagnia aerea; per l’8% (1,5 milioni) la valigia è arrivata in ritardo, mentre quasi 549mila viaggiatori l’hanno vista sparire per furto in aeroporto. A livello globale, il settore aereo ha gestito in modo scorretto 24 milioni di bagagli nel solo 2025, con un costo per l’industria di 5,5 miliardi di euro; l’Europa, in particolare, registra un tasso di disservizi doppio rispetto alla media mondiale.

Il rischio non riguarda solo i bagagli. All’estero, infatti, soprattutto fuori dall’Unione europea un’emergenza sanitaria può trasformarsi in un salasso: negli Stati Uniti un ricovero ospedaliero può costare tra 2.000 e 4.000 dollari al giorno.

“In Italia - spiega Michele Lomazzi, Head of P&C Product di Wopta Assicurazioni - solo l’8% della popolazione possiede una polizza diversa dalla RC auto e la maggioranza dei viaggiatori parte ancora senza alcuna tutela specifica. È qui che l’embedded insurance cambia le regole del gioco: integrando la protezione direttamente nell’acquisto di un volo, di un hotel o di un pacchetto vacanza, elimina la barriera principale che oggi frena la sottoscrizione di una polizza viaggio, ovvero il dover cercare, confrontare e acquistare una copertura separata a ridosso della partenza”.

I dati dell’assicurazione integrata

Il mercato dell’assicurazione integrata sta vivendo una crescita a doppia cifra. A livello europeo, secondo Mordor Intelligence, il comparto passerà da circa 2,7 miliardi di euro nel 2025 a oltre 16 miliardi entro il 2031, con un tasso di crescita medio annuo del 34,8%; tra le linee di prodotto monitorate figura esplicitamente anche l’assicurazione viaggi. “In Italia - sottolinea Lomazzi - il mercato dei servizi assicurativi integrati è in una fase di importante crescita. Il comparto travel, insieme a bancassurance ed e-commerce, resta tra i settori che guidano questa crescita, proprio perché la logistica del viaggio si presta naturalmente a integrare protezione contestuale”.

Un esempio concreto arriva dalla partnership tra Wopta Assicurazioni ed eToro, la piattaforma globale di social trading e investimenti multi-asset con oltre 40 milioni di utenti registrati nel mondo. Grazie a questa collaborazione, i membri del Club eToro e i loro familiari possono contare, senza costi aggiuntivi né complessità operative, su una copertura travel completa che va dall’annullamento o interruzione del viaggio all’assistenza medica e al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero, fino al soccorso stradale e alla copertura della franchigia per le auto a noleggio.

“Nella pratica - spiega Lomazzi - la protezione integrata entra in gioco proprio nei momenti in cui un viaggio rischia di trasformarsi in un problema. Se il bagaglio viene smarrito o rubato, la copertura permette di rimborsare i beni essenziali senza dover affrontare pratiche complicate una volta tornati a casa. Quando un volo subisce un ritardo o viene cancellato, entrano in gioco pernottamenti d’emergenza, pasti e trasferimenti alternativi, così da non dover anticipare spese impreviste. Anche un contrattempo con l’hotel o l’alloggio, penso a una cancellazione last minute o a un disservizio grave, può essere tutelato, con il rimborso di quanto già pagato”.

C’è poi il capitolo salute: fuori dall’Unione europea un’assistenza sanitaria attiva 24 ore su 24 e il rimborso delle cure diventano spesso l’elemento decisivo per affrontare un’emergenza senza sorprese economiche. “La copertura - aggiunge Lomazzi - può intervenire anche in caso di furto durante il soggiorno, non solo in aeroporto ma anche in spiaggia, in auto o in hotel, rimborsando effetti personali, documenti e denaro sottratti. Infine, se un imprevisto costringe ad annullare il viaggio prima ancora di partire, l’embedded insurance può restituire i costi già sostenuti, evitando che un contrattempo si trasformi anche in un danno economico”.