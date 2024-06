I grandi classici, ma non solo. Chi va in agenzia di viaggi per prenotare le proprie vacanze non sempre richiede settimane di mare e relax senza pensieri, e, di nuovo, non sempre le destinazioni sono quelle tradizionali e ben testate.

Così gli agenti di viaggi si trovano a dovere realizzare – o almeno provarci – dei desideri talvolta sui generis.

“Ci sono clienti che vogliono andare in luoghi sconsigliati come Socotra”, spiega Mariasilvia Ostuni di Medici Viaggi, Firenze. L’isola dello Yemen, divenuta popolare sui social, compare anche tra le preferenze dei clienti di Vabesagi Viaggi, Palazzolo sull’Oglio (Bs). “Tentiamo di far capire che non è una destinazione adatta a tutti - racconta Sara Tinti -. E poi che non è certo vantaggioso partire verso un Paese politicamente instabile dove, per andare e tornare, c’è soltanto un volo a settimana”.

La pesca alla trota e il Festival delle Aquile

Agli italiani, inoltre, piacciono la Galizia e la Mauritania con il treno del ferro, ma anche quei posti a contatto con la natura come le isole della Scozia, la Réunion, le Azzorre, Porto Santo in combinato con Madeira o Lisbona. Un posto in graduatoria se lo aggiudicano anche le vacanze in barca con lo skipper o la pesca della trota e del salmone in Islanda.

“C’è stato più interesse per trekking e spedizioni sul Kilimangiaro e Mount Kenya, e abbiamo già alcune pratiche confermate - aggiunge Antonio Di Nino, Ventur Viaggi, Pescara -. Bene pure la Mongolia per il Festival delle Aquile e l’Hokkaido in Giappone come meta secca”.

“Per l’estate mi hanno chiesto un fly & drive in Lituania, motivando tale scelta con la paura che la guerra in Ucraina possa subire un’escalation coinvolgendo le Repubbliche baltiche”, racconta Chiara Fabbri, Nuovo Mondo, Aosta.

Tra esperienze, Tv e qualche assurdità

In agenzia si palesano altresì appassionati di programmi e serie Tv con pretese alquanto bizzarre. “Per una rimpatriata della classe 1952, ci hanno chiesto un weekend per andare a visitare le location dove hanno girato la soap opera Il Segreto” racconta Tinti.

“A noi hanno domandato l’Honduras, ma precisamente la zona dove fanno L’isola dei famosi - le fa eco Luigi Lanotte, A proposito di viaggi, Bisceglie (Bat) -. Un altro tipo di viaggio gettonato è quello per i Compleanni Astrologici, ossia trascorrere il proprio compleanno lì dove gli influssi delle stelle sono migliori”.

In ultimo, non manca qualche desiderio francamente irrealizzabile. Tipo? “Un weekend in Polinesia!”, conclude Mattia Dellarossa, NordOvestViaggi, La Valletta Brianza (Lc).