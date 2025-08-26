Agenti di viaggi 1, Intelligenza artificiale 0. Palla al centro.

Chissà a quanti è successo un disguido simile ma è restato un triste aneddoto da raccontare agli amici su una vacanza irrimediabilmente rovinata. Questa volta però lo ‘svarione’ dell’intelligenza artificiale è andata in onda ‘a reti unificate’, dal momento che ha coinvolto due influencer spagnoli. La loro colpa? Essersi affidati esclusivamente all’intelligenza artificiale per progettare un viaggio a Porto Rico invece di ricorrere a un professionista.

La disavventura

Come racconta ilmattino.it, la disavventura ha visto protagonisti una coppia di creator spagnoli pronti per imbarcarsi verso Puerto Rico. Purtroppo, però, non sono riusciti a salire sull’aereo, dal momento che non avevano il visto. ChatGpt, interrogato prima della partenza, aveva infatti fatto intendere che non fosse necessario. “Mi sono fidata della risposta dell’intelligenza artificiale, ed era sbagliata” ha affermato la creator Mery Caldass nel video ripreso anche dal Daily Mail.

Il filmato, pubblicato su TikTok, ha già superato i 6 milioni di visualizzazioni.

E dire che sarebbe bastato chiedere a un’agenzia di viaggi.