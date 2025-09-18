Infovacanze lancia Expitalia per il turismo esperienzale in Italia

Si chiama Expitalia il nuovo portale ideato e sviluppato dal network Infovacanze e dedicato al turismo esperienzale della Penisola. Una piattaforma 100% italiana, pensata per dare voce alle agenzie affiliate che offrono prodotti propri di incoming ed esperienze turistiche.

“Negli ultimi anni – spiega Roberto Agirmo, presidente di Infovacanze – il numero di agenzie affiliate che hanno sviluppato prodotti propri di incoming è cresciuto esponenzialmente. Oggi circa l’80% delle nostre agenzie è specializzato nell’incoming a 360°. Era arrivato il momento di creare un portale interamente italiano, che desse alle agenzie la giusta visibilità e la possibilità di vendere direttamente i propri prodotti al cliente finale. Tutti i grandi portali internazionali applicano commissioni molto elevate, mentre Expitalia è un portale B2B2C a commissioni zero”.

Expitalia non si limita a valorizzare le agenzie affiliate in Italia, ma punta anche a far conoscere il turismo esperienziale italiano all’estero. La piattaforma verrà promossa inizialmente nei mercati tedesco, francese, olandese, belga e statunitense, con l’obiettivo di estendersi progressivamente ad altri Paesi.