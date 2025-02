Tecnologia, IA, ma anche la necessaria componente umana, che non deve mai mancare: l’innovazione nel turismo raccoglie in sé diversi elementi, con i quali gli operatori devono necessariamente imparare a confrontarsi.

Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, spiega a TTG Italia quali sono le sfide che attendono il comparto.

Dall’intelligenza artificiale applicata alla personalizzazione dell’offerta e all’analisi dei dati, alla crescente importanza della sostenibilità come elemento distintivo, fino all’adozione di soluzioni digitali per una gestione più efficiente delle risorse, si assiste al moltiplicarsi di strategie improntate all’innovazione. Uno sviluppo necessario e non più rimandabile, anche se la capacità di investimento delle aziende, specie le medio-piccole, impone limiti spesso insormontabili.

“Uno degli elementi riconosciuti come chiave per garantire lo sviluppo e l’innovazione del settore sono i dati – spiega Lorenzini -. Se già da anni questi si stanno affermando come fattore competitivo per le singole aziende, sempre di più si dimostrano centrali anche a livello di destinazioni, Paesi e dell’Europa stessa. La Commissione europea sta tracciando una roadmap chiara, investendo sulla creazione di dataspace settoriali tra loro sinergici e ad ottobre 2024 è partito il progetto Deploytour, che porterà al lancio del primo dataspace europeo sul turismo. Nei prossimi anni sarà prioritario consolidare nuovi sistemi di governance e modelli di business per garantire un flusso di dati sicuro, a beneficio di tutti gli operatori, e capace di alimentare le nuove tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale. Tra gli avanzamenti più impattanti vi saranno anche quelli nell’ambito della biometria”.

