Intermundial lancia Pack Plus, la soluzione per t.o. e agenzie

Intermundial entra nel panorama italiano con Pack Plus, una soluzione assicurativa per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nel turismo. La proposta nasce dall’esperienza di oltre trent’anni nella protezione dei viaggiatori e si consolida grazie alla collaborazione con Servisegur, società del gruppo Atlantigo specializzata nella gestione e assistenza pre, durante e post-vendita.

Grazie al portale Safer, le agenzie possono gestire in modo semplice, rapido e intuitivo ogni aspetto della polizza, dall’attivazione alla consultazione dei documenti, fino alla reportistica e all’assistenza. Un sistema pensato per integrarsi facilmente con i flussi di lavoro quotidiani, riducendo i tempi operativi e aumentando il controllo e la trasparenza. A ciò si affianca l’app dedicata per i viaggiatori, che permette di accedere in mobilità ai propri dati assicurativi, richiedere supporto in tempo reale e tenere traccia delle comunicazioni in caso di imprevisti.

Pack Plus non è solo uno strumento di tutela, ma una vera e propria alleata per le agenzie e i tour operator che vogliono rafforzare la propria offerta con un servizio ad alto valore aggiunto. Questo portfolio di prodotti nasce per accompagnare il viaggiatore in tutte le fasi del suo percorso – dalla prenotazione al rientro – con coperture ampie e flessibili, che includono anche viaggi a tema, sportivi, crociere, itinerari alternativi e formule multiviaggio. La sua struttura è stata pensata per integrarsi perfettamente con i processi delle agenzie, offrendo semplicità operativa, tecnologia intuitiva e un’assistenza disponibile 24 ore su 24 in sei lingue. A fare la differenza è anche l’approccio consulenziale di Intermundial: ogni agenzia viene accompagnata passo dopo passo con un team dedicato, che ne comprende le specificità e ne supporta il lavoro quotidiano.

Il catalogo Pack Plus, disponibile in italiano, illustra in dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto: dalle condizioni alle estensioni opzionali, dai massimali aggiornati alle casistiche concrete di copertura.

Tra le novità più interessanti si segnalano la protezione in caso di insolvenza dei fornitori o delle compagnie aeree, i rimborsi previsti fino a 15 mila euro per annullamenti e l’inclusione di attività sportive, spesso escluse dalle formule tradizionali.

“Ogni viaggio dovrebbe essere vissuto con fiducia e serenità, sia dal cliente che dall’agente che lo accompagna nella scelta. Con Pack Plus, vogliamo offrire uno strumento realmente utile, integrato e flessibile, che semplifica il lavoro quotidiano degli operatori e valorizza l’offerta di ogni agenzia”, afferma il team Intermundial.

Infine, la distribuzione del prodotto è sempre accompagnata da una campagna di formazione e affiancamento dedicata ai professionisti del settore con materiali personalizzati, supporto operativo e aggiornamenti costanti.

L’obiettivo è costruire una rete di collaborazione stabile e qualificata, in cui la protezione del viaggio diventi parte integrante dell’esperienza di vendita e fidelizzazione.