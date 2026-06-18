La percezione che l’assicurazione sia necessaria solo per viaggi lontani continua a essere molto diffusa, ma numerosi imprevisti possono verificarsi anche durante una vacanza in Italia o in Europa. A ribadirlo è Intermundial: “L’idea che una polizza viaggio sia utile esclusivamente per destinazioni esotiche o intercontinentali non sempre corrisponde alla realtà - sottolinea Soni Gezdari, Country Manager Italia di Intermundial -. Cancellazioni, problemi di trasporto, interruzioni del soggiorno o determinate emergenze mediche possono verificarsi indipendentemente dalla distanza della destinazione”.

Gli eventi più frequenti

L’obiettivo delle agenzie di viaggi, continua Intermundial, non è sostenere che ogni viaggio richieda necessariamente una copertura completa, bensì aiutare il cliente a valutare il livello di protezione più adeguato in funzione del valore economico del viaggio, della durata del soggiorno e delle attività previste. Tra gli eventi più frequenti che possono incidere sull’esperienza del viaggiatore figurano l’annullamento del viaggio prima della partenza, l’interruzione anticipata del soggiorno, ritardi o cancellazioni dei trasporti, ma anche lo smarrimento, furto o danneggiamento del bagaglio e la necessità di assistenza medica privata, per non parlare di inconvenienti che possono verificarsi durante attività sportive o escursioni.

Il ruolo della Tessera Europea di Assicurazione Malattia

Uno degli aspetti che genera maggiore confusione tra i viaggiatori riguarda la copertura sanitaria in Europa. La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) rappresenta, infatti, uno strumento importante, ma non sostituisce una polizza viaggio. In particolare, la TEAM non copre il rimpatrio sanitario, le operazioni di soccorso e recupero, particolari trasferimenti medici, l’assistenza sanitaria privata, spese non previste dal sistema sanitario locale, oppure l’annullamento del viaggio o le problematiche relative ai bagagli. Per questo motivo, soprattutto nei viaggi all’estero, è opportuno valutare coperture integrative in grado di garantire una tutela più ampia. Nel caso in cui il viaggio si svolga al di fuori dell’ambito di applicazione della TEAM diventa ancora più importante analizzare attentamente le garanzie incluse.

Tra gli elementi che agenti di viaggi e consulenti dovrebbero verificare insieme al cliente figurano i massimali per spese mediche e ospedaliere, la copertura per rimpatrio e trasferimenti sanitari, le garanzie di annullamento e interruzione viaggio e l’inclusione di attività sportive e outdoor, oltre alla disponibilità di assistenza operativa 24 ore su 24 e alla presenza di supporto nella lingua del viaggiatore.

“In un mercato in cui il viaggiatore è sempre più consapevole e attento alla qualità dell’esperienza - conclude Intermundial - l’assicurazione non rappresenta soltanto una tutela contro gli imprevisti, ma uno strumento che contribuisce a garantire serenità e continuità al viaggio, indipendentemente dalla distanza percorsa”.