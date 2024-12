Intesa Sanpaolo, malfunzionamenti in tutta Italia per app e operazioni

Giornata difficile per i correntisti di Intesa Sanpaolo. L’app della banca sta registrando problemi in tutta Italia, con relative difficoltà per i correntisti ad accedere ai servizi.

Come riporta corriere.it le prime segnalazioni sono arrivate questa mattina intorno alle 7 e sono cresciute nel corso della giornata.

Non si tratta del primo disguido in tempi recenti: analoghe problematiche si erano presentate lo scorso 31 ottobre e poi ancora l’11, il 18 e il 25 novembre.

Intesa Sanpaolo ha affermato di aver individuato il problema, che sarebbe in via di risoluzione.