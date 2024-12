Intesa Sanpaolo, ripristinati i servizi di internet banking e l’app

Allarme rientrato per i correntisti di Intesa Sanpaolo. L’istituto di credito ha comunicato in una nota che i problemi che ieri hanno bloccato l’app e i servizi di internet banking per buona parte della giornata “sono stati completamente risolti”.

Relativamente alle cause del down dei sistemi digitali, Sanpaolo ha assicurato che “non c’è stato nessun attacco informatico”, ma si è trattato semplicemente di un “problema sistemico”, che non ha perciò compromesso la sicurezza e la tutela dei clienti.