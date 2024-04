Istante Viaggi di Luca Caraffini rileva gli ex uffici di Bravo Net e Geo

Un ritorno a casa, per certi aspetti. Istante Viaggi, il network creato da Luca Caraffini dopo l’uscita da Welcome Travel, ha annunciato con una nota di aver rilevato il 100% di Terra Srl, la società che detiene i locali di Levata di Curtatone, in provincia di Mantova, che in passato hanno ospitato gli uffici di Bravo net prima e Geo dopo, ovvero i due network guidati sempre dallo stesso Caraffini. L’operazione è stata conclusa in seguito alla progressione dei risultati di Istante Viaggi.

“La crescita del gruppo già raggiunta ad oggi, e nel pieno rispetto del piano di sviluppo previsto, che vedrà superare la presenza di 20 agenzie entro dicembre 2024, rende oggi necessarie delle nuove assunzioni nei ruoli più strategici - si legge nella nota -. Lo spazio di oltre 600 metri quadrati degli uffici permetterà di ospitare lo staff, necessario per il proseguo delle acquisizioni, previsto anche nel 2025”.

Luca Caraffini, amministratore unico di Istante Viaggi, commenta: “Dopo aver conferito alle agenzie partner un servizio amministrativo centralizzato, efficiente e i migliori contratti commerciali, vogliamo lavorare sul supporto marketing, in particolare nella sfera digitale. Questa è un’area che desideriamo migliorare, anche perché abbiamo decine di groupage che stanno dimostrando un grande successo. I nostri clienti, infatti, trovano il prezzo migliore ed un servizio unico, grazie all’accompagnatore dello staff, con i tour operator partner sviluppiamo un fatturato importante , e conseguentemente anche le nostre agenzie aumentano la marginalità e la competitività, con la soddisfazione di tutti i protagonisti coinvolti.

Vogliamo trasformare le nostre agenzie sempre più in punti vendita e alleggerirle dagli adempimenti di back office”.