IT Wallet: al via i test per l’app che consentirà di portare i documenti sullo smartphone

Potrebbe essere una vera rivoluzione anche per chi viaggia. Prosegue il cammino per IT Wallet, l’app che consentirà a tutti i cittadini italiani di avere documenti come patente e codice fiscale a portata di smartphone.

La sperimentazione, come spiega ilsole24ore.com, partirà in queste settimane, coinvolgendo un campione di alcune centinaia di utenti. Questi potranno accedere alla propria patente e alla propria tessera sanitaria tramite l’app IO, protetta dall’autenticazione a due livelli tramite Cie e SPID.

Si tratta però solo di un primissimo passaggio: il progetto completo prevede la digitalizzazione anche di documenti come il passaporto e la tessera elettorale. Il tutto nell’ottica di un’integrazione con l’Eudi, l’European Digital Identity Wallet e alla Rem (Register electronic mail), ovvero i due sistemi uniformati che partiranno nel 2026.

Il prossimo traguardo dovrebbe essere a ottobre, quando il portafoglio digitale dovrebbe essere messo a disposizione di tutti i cittadini.