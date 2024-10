Ita Airways: in vendita i voli in continuità da Alghero su Fiumicino e Linate

Sono in vendita i voli in continuità territoriale tra Alghero e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate di Ita Airways, che verranno avviati a partire dal prossimo 27 ottobre. La compagnia si era aggiudicata nei giorni scorsi la gara per gestire le due rotte in esclusiva fino al 25 ottobre 2025 ed è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la stagione di traffico Winter 2024/2025 fino al 29 marzo 2025.

“L’avvio dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna e, più in generale, per la connettività dei territori italiani – dice Andrea Benassi, direttore generale –. Saremo lieti di offrire al territorio la qualità del nostro servizio, assicurando la mobilità non solo su Roma Fiumicino e Milano Linate ma anche, attraverso le prosecuzioni dai due aeroporti”.