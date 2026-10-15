Italia Destinazione Digitale: tutti i premi di The Data Appeal

È Roma la destinazione più connessa, ma Milano è quella con la crescita maggiore nel sentiment dei viaggiatori. Sono solo alcuni dei risultati presentati da The data Appeal per l'11esimo premio Italia Destinazione Digitale che ha analizzato oltre 33 milioni di recensioni e commenti lasciati on line dai viaggiatori.

La novità del 2026 è che il sentiment dei viaggiatori nazionali e stranieri si sta sempre più spostando verso il Sud, con Calabria, Puglia e Basilicata che crescono a ritmi doppi delle altre regioni. Nello specifico sono stati assegnati 10 riconoscimenti, a cominciare da Milano che risulta essere la città che cresce maggiormente tra gli apprezzamenti on line dei viaggiatori e Roma che invece risulta la più connessa.

Le due grandi città esauriscono qui il loro potere attrattivo, il resto lo conquistano le cosiddette location minori. La Liguria è infatti stata eletta come la destinazione più sostenibile, mentre la Valtellina batte la Toscana e le Langhe come miglior destinazione enogastronomica.

Il resto dei riconoscimenti vanno tutti al Sud. La destinazione dove infatti cresce maggiormente la spesa dei viaggiatori è a sorpresa Tropea, seguita dalle isole Egadi e da Lampedusa. L’Abruzzo è invece la regione con l'offerta ricettiva più diffusa, mentre la Basilicata è quella più amata. La meta estiva preferita dagli italiani è Bratislava, che precede il Mar Rosso e il sud Sinai. Con uno sguardo infine al futuro prossimo, The Data Appeal prevede un incremento della capacità aerea verso l’Italia da Polonia, Usa, Spagna e soprattutto dall’Albania.