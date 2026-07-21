Italia e Mediterraneo in pole position per questa stagione. La conferma arriva dall’analisi dell’operatore di property management Halldis by Vita, che segnala come il nostro Paese continui ad attrarre flussi turistici provenienti soprattutto da Germania, Nord Europa e Stati Uniti. Un segnale di questa tendenza è il nuovo collegamento diretto Delta Air Lines tra New York e Olbia, che conferma il crescente interesse del mercato nordamericano verso le destinazioni italiane.

Halldis by Vita, presente in Italia con Vita Collection, network di 11 strutture di serviced apartment tra 4 e 5 stelle superior, e con VIHP - Vita International Hospitality Platform, piattaforma dedicata alla gestione di asset immobiliari per investitori professionali, per il periodo giugno-agosto 2026 registra un incremento del 12% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il mercato statunitense fa registrare un aumento del 6% delle prenotazioni rispetto alla stessa fase dell’estate 2025, mentre in lieve contrazione è il peso relativo di Francia e Regno Unito.

Il ruolo dei serviced apartment

“L’Italia - commenta Michele Diamantini, ceo di Halldis by Vita - continua a trainare la domanda internazionale, con andamenti molto interessanti nelle località montane, di mare e nelle città d’arte. La crescita della clientela statunitense conferma il forte interesse verso il nostro Paese e il Mediterraneo. Allo stesso tempo evolvono le modalità di soggiorno, con una crescente domanda di soluzioni che combinano flessibilità, qualità degli spazi e servizi. In questo contesto, i serviced apartment rappresentano una risposta sempre più strategica sia per i viaggiatori, che ricercano esperienze più personalizzate, sia per gli operatori e gli investitori, grazie alla loro capacità di adattarsi a esigenze e permanenze differenti”.

L’analisi delle principali destinazioni gestite da Halldis by Vita evidenzia una domanda particolarmente vivace nelle città d’arte. A Venezia le prenotazioni già acquisite per il periodo giugno-agosto superano del 50% quelle registrate alla medesima data dello scorso anno per la stagione estiva, accompagnate da una crescita del 20% della tariffa media giornaliera (adr). A Roma il valore delle prenotazioni per il mese di giugno risulta superiore del 20%, con adr in aumento dell’8%, mentre Firenze registra un progresso del 7% delle prenotazioni, con occupazione sostanzialmente stabile e adr superiore del 16%.

Emerge inoltre il consolidamento della montagna estiva come segmento sempre più rilevante del turismo internazionale. A Gressoney le prenotazioni per l’estate 2026 risultano superiori del 15%. Courmayeur - dove Halldis by Vita è presente con le strutture Le Géant, Apartments by Marriott Bonvoy®, e Le Mallet, entrambe attive nel segmento dei serviced apartment - conferma il crescente interesse verso formule di soggiorno che combinano esperienza e flessibilità. In un contesto caratterizzato da una forte crescita della clientela internazionale, le presenze statunitensi nel comprensorio del Monte Bianco sono aumentate di oltre il 23% nella stagione invernale 2025-2026.

Sul lago di Como il volume delle prenotazioni già acquisite per il mese di luglio supera del 40% quello registrato alla stessa data del 2025, con adr in crescita del 22%. Le prenotazioni di giugno risultano invece inferiori rispetto a un anno fa, in una fase successiva ai grandi appuntamenti che hanno sostenuto la domanda su Milano e dintorni, dalle Olimpiadi invernali ai grandi eventi primaverili, a partire dal Salone del Mobile.

Le destinazioni di mare beneficiano del positivo andamento dell’area del Mediterraneo. In questa direzione Castello Sgr inaugurerà nel corso della stagione Il Borgo Homesuite, nuova struttura di serviced apartment gestita da Halldis by Vita situata a Poltu Quatu, alle porte della Costa Smeralda.