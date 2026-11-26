Un turista italiano sempre più indipendente, guidato dalla ricerca del benessere e da scelte d’alloggio personalizzate. È l’aumento dei ‘solo-travelling’ il dato più sorprendente per il 2027 secondo quanto emerge dalla nuova edizione del Changing Traveller Report 2027 firmato da SiteMinder. L’analisi, che ha coinvolto oltre 12mila viaggiatori in 14 Paesi, Italia inclusa, evidenzia come i viaggiatori in solitaria siano saliti al 15%, contro il 7% della passata rilevazione, avvicinandosi alla media globale del 16% e segnando la crescita più marcata tra i mercati europei.

Un fenomeno trainato soprattutto dalle donne, che rappresentano il 69% di chi sceglie di partire da solo (erano al 37% lo scorso anno). Tra le generazioni, i Millennial guidano la classifica con il 20% di propensione al solo-trip rispetto al 5% dell’anno precedente, seguiti dalla Gen Z (11%), dai Baby Boomers (10%) e dalla Gen X (9%).

Il desiderio di viaggiare resiste

La voglia di viaggiare resta solida: quasi la metà degli italiani (45%) dichiara che il proprio desiderio di viaggiare il prossimo anno è più forte, un dato superiore alla media globale del 42%. Cambiano, però, le modalità di pianificazione e le distanze. Si preferiscono, infatti, soggiorni più brevi e vicini: il 32% rimarrà più vicino a casa (+10 punti percentuali rispetto allo scorso anno), contro il 20% che punterà su mete lontane e il 31% degli italiani viaggerà esclusivamente entro i confini nazionali, in aumento dal 24,5% dello scorso anno, mentre chi viaggerà solo all’estero scende al 18%.

“Gli italiani - commenta dichiara Simone Portaluri, regional manager Italy di SiteMinder - affrontano il viaggio con più attenzione, ma sono ben lontani dal rinunciarvi. Restano più vicini a casa, accorciano i soggiorni e tengono d’occhio il budget, ma le loro scelte diventano più consapevoli, per vivere al meglio ogni viaggio. Il segnale più evidente è il viaggio in solitaria, più che raddoppiato in un solo anno e trainato soprattutto da donne e Millennial”.

Sul fronte delle mete preferite, al primo posto sale la Liguria col 20,5% (in netta crescita dal 13%), seguita da Sicilia (17%), Emilia Romagna (15%) e Toscana (13,5%). Oltreconfine, invece, la Spagna resta la prima scelta oltreconfine (17%), davanti a Francia (16%), Grecia (8%) e Giappone (7%). Tra le città, Parigi primeggia col 12%, seguita da Barcellona (7%), Tokyo (6%) e Pechino, che balza dall’1 al 6%.