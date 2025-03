Italo ed Europcar, accordo per la mobilità integrata

Europcar è diventato il nuovo partner di Italo per l’autonoleggio. La sinergia tra i due player garantisce una serie di vantaggi ai clienti Italo GO e agli iscritti al programma fedeltà Italo Più. Tutti i clienti Italo hanno infatti diritto a sconti per i noleggi Europcar prenotati tramite sito e app Italo (dal 10 al 15% in base al livello fedeltà) e possono guadagnare punti Italo Più per ogni euro speso.

“Dal nostro sito - spiega Dora Bonadies, responsabile network & market development di Italo - è possibile prenotare tutto ciò che serve per completare la propria esperienza di viaggio una volta scesi dal treno. Quella con Europcar è una partnership strategica, che siamo certi verrà apprezzata dai nostri viaggiatori”.

Soluzioni integrate di mobilità

La collaborazione si avvale della piattaforma di Meili, una travel technology company innovativa che consente di integrare in modo fluido i servizi ferroviari ad alta velocità con le soluzioni di noleggio auto.

“L’accordo con Italo - aggiunge Enrico Farina, direttore commerciale di Europcar Mobility Group Italy - ci permette di sviluppare soluzioni integrate di mobilità, in grado di offrire ai viaggiatori un’offerta ancora più completa e flessibile, per gestire al meglio i propri spostamenti. Un ulteriore passo verso l’eccellenza nel servizio e nella personalizzazione dell’esperienza di viaggio”.