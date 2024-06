Ixpira chiude con successo la prima fase del tour On The Road 2024, iniziato in Veneto. Il team Ixpira ha attraversato l’Italia da nord a sud, effettuando 17 tappe in diverse regioni: Piemonte, Puglia, Toscana, Liguria, Sicilia e Campania, portando innovazione e nuove opportunità alle agenzie di viaggi.

Sono state coinvolte oltre 180 agenzie, con la partecipazione di 300 professionisti del settore che hanno avuto la possibilità di valutare i diversi pacchetti di viaggi personalizzati anche per gruppi; oltre 150 tour e mini tour, disponibili in Italia e nel mondo, servizi complementari come noleggio auto con tariffe esclusive, escursioni e transfer.

Grazie alla piattaforma multicanale che ha permesso di acquisire nuove agenzie, il sistema Ixpira si distingue per la tecnologia di punta in continua evoluzione e una ricca selezione alberghiera, con oltre un milione di hotel in tutto il mondo, oltre alla contrattazione diretta di 3mila 500 strutture alberghiere. Con un’assistenza clienti attiva 24/7 e un supporto continuo, Ixpira vanta un’esperienza consolidata di oltre 25 anni nel settore.

Durante il tour, Ixpira ha collaborato con partner di lunga data, VisitMalta e Webins. Nuova partnership anche con l’Ente del Turismo di Seychelles. Marco Paghera, managing director, ha dichiarato: “Questa edizione di Ixpira On The Road è stata cruciale per consolidare le relazioni con le agenzie di viaggi e presentare le nostre soluzioni innovative. Siamo entusiasti dei risultati ottenuti e delle nuove collaborazioni avviate, che ci permetteranno di offrire un servizio sempre più completo e personalizzato”.

Sergio Luongo, operation manager, ha aggiunto: “La gestione diretta dei prodotti è stata identificata come chiave per garantire marginalità e qualità del servizio. Ixpira si distingue per la sua attenzione alle relazioni umane; questo approccio va oltre il rapporto lavorativo”.

La seconda parte del tour riprenderà a settembre con nuove tappe e molte novità.