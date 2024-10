Ixpira: Flaminia Scarcella nuova product & strategy director

New entry nel management di Ixpira con la nomina di Flaminia Scarcella nel ruolo di New entry nel management di Ixpira con la nomina di Flaminia Scarcella nel ruolo di product & strategy director. La manager avrà il ruolo di collegamento tra i reparti yield e purchasing, con focus sulla crescita della contrattazione diretta di hotel e strutture alberghiere in Italia e Albania da inserire nell’offerta della sua piattaforma.

“L’ingresso di Flaminia Scarcella rappresenta un’importante evoluzione per Ixpira - sottolinea il ceo Guy Luongo -. La sua visione strategica e l’expertise maturato in oltre 20 anni di lavoro nel mondo del turismo ci permetteranno di affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato, creando valore per i nostri clienti e fornitori”.

Scarcella ha ricoperto ruoli di primo piano in realtà quali Venere.com ed Expeida Group, in particolare per quanto riguarda l’ambito b2b.

