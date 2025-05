Ixpira presenta il nuovo sito corporate, che ha l’obiettivo di rafforzare la propria identità, aumentare la visibilità e costruire nuove occasioni di dialogo con il mercato.

Il progetto, realizzato all’interno della nuova piattaforma, è pensato per ‘raccontare’ l’azienda dall’interno ai suoi partner storici e fidelizzati, ma anche a nuovi possibili clienti. All’interno del nuovo sito da poco online, le agenzie e gli operatori trovano una nuova sezione dedicata all’identità aziendale, dove mission, vision e valori vengono condivisi con chi legge anche attraverso un video dedicato alla brand identity di Ixpira e uno spazio-vetrina per presentare i servizi, le soluzioni tecnologiche e l’approccio b2b che Ixpira mette a disposizione di agenzie di viaggi, hotel e operatori.

Nella nuova sezione trova posto anche tutto il team Ixpira, rappresentato in versione action figure, un’idea del managing director Sergio Luongo sviluppata con il supporto del reparto digital marketing, per presentare in modo originale le persone che ogni giorno lavorano dietro le quinte e contribuiscono alla crescita dell’azienda.

Non manca una sezione dedicata al recruiting e alla valorizzazione delle risorse interne, così come un blog redazionale che raccoglierà articoli e approfondimenti esclusivi sul mondo del turismo.

“Arricchire la nostra presenza digitale con il nuovo spazio non è solo una questione di immagine, ma una leva concreta per semplificare, rafforzare e far crescere le relazioni con partner, clienti e stakeholder - ha sottolineato Luongo -. Questo spazio digitale nasce per essere un hub aperto, non solo per agenzie di viaggi, hotel partner, dmc ed enti del turismo, ma anche per offrire un punto di atterraggio accessibile al cliente finale, che può così entrare in contatto – seppur indirettamente – con le agenzie che collaborano con noi, valorizzando ulteriormente la nostra rete”.

Altra novità, è la mappatura territoriale tematica, nata per supportare gli agenti nella costruzione di itinerari su misura e in linea con le esigenze dei viaggiatori contemporanei, sempre più ispirati da contenuti social e da esperienze personalizzate.

Il progetto ha già preso il via in alcune delle aree turisticamente più strategiche del Paese, altre destinazioni si aggiungeranno progressivamente, arricchendo i contenuti a disposizione degli agenti con nuove opportunità di proposta di vendita.