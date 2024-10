Jetcost: 7 italiani su 10 in viaggio per le vacanze di Natale

Il 71% degli italiani ha intenzione di partire per le vacanze di Natale. Ad affermarlo è una ricerca Jetcost.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 38% prevede di restare fuori casa al massimo 3 giorni; il 25% da 3 a 5 giorni, il 21% per una settimana e il 14% tra gli 8 e i 15 giorni.

La vacanza in famiglia, sottolinea la nota dell’operatore, è l’opzione scelta da quasi la metà degli italiani (46%), davanti al viaggio in coppia (29%), a quello con gli amici (18%) o da soli (7%).

Per quanto riguarda le mete nazionali, al primo posto si piazza Milano, seguita da Napoli e Roma. Al quarto posto figura Catania, con Torino in quinta posizione. Dalla sesta alla decima posizione compaiono, nell’ordine, Palermo, Verona, Bari, Venezia e Bolzano.

Sul fronte europeo vince invece Parigi, seguita da Vienna, Londra, Praga e Amsterdam. In sesta posizione Budapest e, a seguire, Barcellona, Tenerife, Strasburgo e Lisbona.

Per le mete extraeuropee al primo posto si piazza la classica New York; il podio prosegue con Sharm El Sheikh al secondo posto e Istanbul al terzo. Seguono Dubai e Maldive. In sesta posizione Zanzibar, con Bangkok al settimo posto. La top ten si chiude, nell’ordine, con Marrakech, Miami e Havana.