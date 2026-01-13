L’associazione delle adv inglesi ha selezionato le 10 mete da tenere d’occhio: c’è anche l’Italia

Dieci destinazioni per altrettante regioni, selezionate per offrire una varietà di tipologie di vacanza in grado di venire incontro alle esigenze di un ampio ventaglio di target e per mettere in evidenzia luoghi meno familiari ai viaggiatori.

Questo sono le 10 ‘destinazioni da tenere d’occhio’ scelte da Abta, l’associazione delle agenzie di viaggi britanniche.

Le mete selezionate per il 2026, riportate dall’associazione in ordine alfabetico, sono Borneo, Colombia, la costa baltica tedesca, Egitto, Grenada, le isole del Golfo di Napoli, Lussemburgo, Polinesia francese, La Rioja e Serbia.

L’elenco spazia da località insulari e balneari a regioni vinicole, centri culturali e destinazioni emergenti in città e natura in Europa, riflettendo i diversi interessi dei viaggiatori e la continua crescita dei viaggi esperienziali.