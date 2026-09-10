L’associazione delle agenzie Usa pubblica la lista degli hotel che non pagano le commissioni

L’American Society of Travel Advisors (Asta) ha reso accessibile al pubblico la lista di monitoraggio sugli hotel segnalati dai membri dell’associazione per mancato pagamento delle commissioni alle agenzie di viaggi.

Come riporta travelpulse.com la lista, solitamente riservata ai soli membri dell’Asta, rimarrà consultabile dal pubblico per due settimane, fino al 22 settembre 2026.

Lo strumento era stato lanciato proprio per recuperare le commissioni non pagate. Dal lancio della piattaforma “Report a Hotel Commission Tool” sono stati recuperati quasi 60mila dollari. Tali recuperi rappresentano compensi maturati dagli agenti ma la cui riscossione si era rivelata difficoltosa per mesi, spesso in assenza di qualsiasi risposta da parte delle strutture.