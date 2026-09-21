L’autunno secondo Smartbox, arriva ‘Cultura e Passioni’

Sfide sportive, esperienze gourmet e soggiorni alla scoperta delle tradizioni italiane. Sono alcune delle proposte targate Smartbox in arrivo nelle agenzie di viaggi e online in formato e-box per vivere in modo diverso l’autunno.

Archiviata l’estate, l’operatore specializzato in gift box lancia ‘Cultura e Passioni’, un ventaglio di soluzioni pensate per chi desidera concedersi piccole fughe dalla quotidianità e coltivare nuovi hobby.

Pensate per soddisfare ogni tipo di passione e target differenti, le experience includono attività sportive - come arrampicate, immersioni e lezioni di surf - escursioni in barca a vela o a cavallo, corsi di cucina e percorsi alla scoperta delle tradizioni locali.