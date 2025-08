Tanto lungo raggio, qualche problema con i prezzi ma nel complesso un trend positivo. Questo, in sintesi, il bilancio di metà stagione delle agenzie di viaggi italiane, che concordano nel delineare un quadro soddisfacente.

“Le isole greche sono andate benissimo, cosi come le crociere nel Mediterraneo.”, racconta Angela de Maria, titolare de La Cucaracha Viaggi, nel cuore della Brianza.

“Vanno bene il Giappone, il Nord Europa, la Turchia e il Portogallo; inoltre prosegue il trend positivo del Sudafrica” ha aggiunto Lorenzo Giacinto. responsabile comunicazioni di Guiness Travel a Roma.

Il ritorno del Kenya

“È stata un’estate con moltissimo oriente, ma è il Kenya, forse, il più venduto”, è invece l’analisi di Alessia Saveri, titolare di Ali&Sof viaggi, la cui visione coincide anche con quanto ci racconta Enrica Montanucci, titolare di Passaggio in Volo, altra agenzia romana: “Credevamo ci massacrassero con l’Indonesia, che invece è andata senza esagerazioni, mentre a sorpresa è tornato il Kenya”.

Il 2025 segna anche una ridefinizione della Croazia all’interno della programmazione delle agenzie: “non è più la meta low cost di una volta” precisa Vanessa Padovani, responsabile dell’agenzia Abaco Viaggi a Codroipo in provincia di Udine, osservatorio privilegiato per i flussi verso la meta.

Dalle agenzie emerge anche un’estate in cui sono tornati i viaggi di gruppo e sono cambiati i last minute: “Più che ‘fammi partire con poco’, è diventato ‘fammi partire e basta” pur sapendo che si spenderà di più e non meno”, ha aggiunto Vanessa.

Pochi gli aspetti negativi della stagione, legati soprattutto agli aumenti dei prezzi, al calo degli arrivi degli americani e a qualche pellegrino di troppo, soprattutto nelle zone del Centro Italia. In ogni caso, le agenzie concordano nel segnalare un buon volume di lavoro anche a inizio agosto: segno di una summer che sta andando bene da Nord a Sud.

Roberto Saoncella