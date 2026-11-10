I clienti cercano sempre maggiore trasparenza, personalizzazione e flessibilità quando entrano in agenzia di viaggio e l’agente deve essere in grado di trasmettere con chiarezza il valore del prodotto per chiudere la vendita. Questo, che è sempre più un assunto della distribuzione turistica, si riflette nella decisione di Costa Crociere di far evolvere il proprio sistema di pricing: “L’idea è nata durante gli Agorà della scorsa primavera; quindi, ascoltando le esigenze degli adv durante le tavole rotonde che organizziamo”, spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia.

Dal primo settembre è arrivato sui sistemi degli adv un nuovo sistema di pricing, un modello, spiega Fantoni, che va nella direzione di “maggiore personalizzazione e semplicità”. “Prima avevamo tre tariffe tra cui scegliere, in ordine crescente di valore, mentre oggi presentiamo un’unica tariffa, MyCruise, che si può arricchire al banco di altri elementi, come MyDrinks, quindi includere le bevande, e MyLand, quindi le esperienze a terra”.

Anche il nuovo naming conta, prosegue Fantoni, “perché è immediatamente chiaro di cosa stiamo parlando. Abbiamo risposto alle richieste molto concrete degli agenti: prima non avevamo la possibilità di unire la formula crociera alle esperienze escludendo le bevande, ad esempio”. Il nuovo modello è anche coerente con l’evoluzione del prodotto Costa, che punta sempre più sulle esperienze come parte integrante dell’itinerario: “Per noi il porto è la porta d’accesso a un viaggio che include le esperienze. In questo senso valorizziamo molto il pacchetto che include MyLand”.