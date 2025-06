Caro prezzi, inflazione e soprattutto una grande instabilità geopolitica mettono ancora una volta a dura prova gli addetti ai lavori di un settore chiave per l’economia italiana. Eppure, nonostante tutto, come ricorda il direttore Remo Vangelista in apertura di TTG Global, il turismo va avanti.

In questa edizione del magazine, in distribuzione e online sulla digital edition, si affrontano i grandi temi che stanno condizionando i flussi turistici. In primo piano, le difficoltà nei rapporti fra tour operator e compagnie aeree, con prezzi alle stelle che influiscono su durata e modalità dei viaggi. E ancora, i nodi in parte irrisolti che affliggono l’hotellerie e come gli albergatori si stanno muovendo per scioglierli.

Sotto la lente anche i flussi turistici verso gli States, condizionati dalla politica di Donald Trump, e l’andamento delle prenotazioni in agenzia in base ai dati raccolti dai principali network.

Spazio anche alle interviste, con un bell’affondo di Ettore Colussi, fondatore di Viva Resorts by Wyndham, che racconta la trasformazione del modello resort.

Fra gli altri temo trattati, anche un approfondimento su come le polizze sdi assicurazione di viaggio stanno cambiando per adattarsi alle mutevoli esigenze dei viaggiatori.

Questi e molti altri temi di attualità sono oggetto di approfondimento all’interno di TTG Global, in distribuzione e online sulla digital edition.