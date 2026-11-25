Si chiamano ‘agenti IA’, un nome semplice che rappresenta al momento una delle applicazioni più evolute in fatto di intelligenza artificiale: sistemi autonomi che possono pianificare attività ed eseguire compiti avendo l’accesso ad account, profili e software aziendali, anche in ambiti particolarmente sensibili.

La loro applicazione si sta diffondendo rapidamente, grazie anche all’alto livello di efficienza, soprattutto per operazioni ripetitive. Ma la quantità di “chiavi di accesso” (spesso sottoforma di accoppiate nome utente-password) fornite a questi ‘agenti’ espongono aziende e organizzazioni a rischi informatici per il momento sconosciuti.

A lanciare l’allarme, come riporta ansa.it, è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha annunciato di aver già rilevato diversi attacchi hacker che sfruttavano proprio gli agenti autonomi.

I rischi

“Faccio appello agli amministratori delegati e l’alta dirigenza pubblica e privata - ha affermato il direttore generale Acn, Andrea Quacivi - : il debito tecnologico digitale (cioè il ritardo nell’aggiornamento dei sistemi, ndr) non è più sostenibile e può diventare fatale con uno scenario di attacco mutato, come stiamo osservando, con l’IA ‘agentica’”.

Il primo passaggio dell’Agenzia per combattere questa nuova minaccia informativa sarà quello di fornire “indicazioni tecniche e operative quotidiane nelle campagne di compromissione automatizzate con gli agenti IA”.

Bisogna inoltre tenere presente che questa minaccia ha caratteristiche nuove, come “elevata velocità di esecuzione, operatività continua, espansione della superficie di attacco”.

Come difendersi

Diverse le strategie di difesa: si va dall’applicazione del principio del minimo privilegio ad account e identità applicative (ovvero consentire agli account gestiti dagli agenti solo le operazioni indispensabili) all’applicazione di limiti alla frequenza delle richieste e ai volumi delle operazioni, fino a rilevare anomalie di comportamento.

Le indicazioni complete sono disponibili sul sito dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.