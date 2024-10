Per vivere come Paddington per un giorno, tra panini con la marmellata e tè, basterà prenotare gratuitamente la casa di Windsor Gardens su Airbnb dal 3 novembre 2024 alle 10:00 alla pagina airbnb.com/paddington.

Nel nuovo lungometraggio, Paddington e i Brown partono per un viaggio in Perù alla ricerca della zia Lucy, perciò hanno bisogno di una persona che si occupi della loro abitazione. Per l’occasione, Paddington ha dunque deciso di pubblicare un annuncio su Airbnb per proporre un soggiorno gratuito a tre famiglie .

Per celebrare l’uscita del film ‘Paddington in Perù ’ il celebre orso Paddington™ invita le famiglie di tutto il mondo a prenotare su Airbnb un soggiorno gratuito di una notte nella sua casa di Windsor Gardens , una suggestiva zona di Londra dove vive insieme alla famiglia Brown .

Gli ospiti potranno pernottare nella casa dei Brown, che custodisce i veri mobili presenti nei film di Paddington (sviluppati, prodotti e distribuiti da Studiocanal). All’interno dell’alloggio troveranno una scala a chiocciola a ridosso del famoso murale dell’albero in fiore, che si sviluppa su due piani, e potranno scoprire le librerie stracolme, i giochi da tavolo vicino al camino e il cavallo della giostra retrò accanto alla finestra.

Dopo un pomeriggio all’insegna del divertimento e del tè pomeridiano a base di panini con la marmellata gli ospiti, alla sera, avranno l’opportunità di essere tra i primi spettatori ad assistere alla proiezione di ‘Paddington in Perù’ nel cinema locale, in occasione dell’uscita ufficiale del film nel Regno Unito e in Irlanda, prevista per l’8 novembre 2024. Al mattino dopo riceveranno un cestino per la colazione ispirato al celebre orso ed effettueranno il check-out dalla casa di Paddington.

La sistemazione è abbastanza grande per una famiglia di quattro persone, composta da due adulti e due bambini. Gli adulti potranno trascorrere la notte nella camera da letto della signora e del signor Brown, mentre i bambini pernotteranno nella famosa camera mansardata di Paddington.

Saranno disponibili tre esclusivi soggiorni gratuiti di una notte, che avranno luogo da venerdì

8 a domenica 10 novembre 2024. Gli ospiti possono inviare una richiesta di prenotazione a partire dal 3 novembre 2024 alle 10:00, ora italiana, su airbnb.com/paddington. Il soggiorno è disponibile per due adulti e due bambini e include la cena, la colazione e i biglietti per il cinema. Le spese di viaggio non sono incluse.